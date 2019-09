Rozmowa z Moniką Kozłowską-Święconek, dyrektorką biura zrównoważonej mobilności w urzędzie miejskim

Mateusz Kokoszkiewicz: W jakim celu wyznacza się buspasy?

Monika Kozłowska-Święconek: Idea jest taka, by komunikacja zbiorowa, w tym szczególnie autobusy, szybciej dojeżdżała do celu, a pasażerowie byli na czas w pracy, w domu, na spotkaniu. Buspasy to jedno z narzędzi, które ma umożliwić sprawne przemieszczanie się po mieście i poprawić jakość oraz terminowość transportu zbiorowego.