MLP Wrocław to nowoczesny park logistyczny w dzielnicy Psie Pole. Powstaje na trzynastohektarowej działce i będzie się składał z pięciu hal magazynowych o powierzchni 63 500 m kw. W pobliżu są droga krajowa E67 i droga ekspresowa S8 łącząca Wrocław z Warszawą, buduje go MLP Group, deweloper działający na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim. Ich parki logistyczne są wysoko oceniane, czego potwierdzeniem jest nagroda Eurobuild Awards 2018 przyznana centrum MLP Pruszków I w kategorii Warehouse of the Year.