– 13 października odbędą się wybory. To będzie ważna dla Polski decyzja, jak mówią niektórzy, być może najważniejsza od 1989 r. To egzamin, w trakcie którego wyborcy mają prawo zapytać, co zrobiliście. To jest fundamentalne pytanie w demokracji, pytanie o wiarygodność – mówił prezes PiS.

I wyliczał zasługi rządu: nową politykę skierowaną do rodziny, seniorów i niepełnosprawnych, naprawa finansów publicznych i dbanie o polską godność.

– Zapowiedzieliśmy politykę rozwoju i ten rozwój trwa – mówił Kaczyński.