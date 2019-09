1 ZDJĘCIE Przemek Paśko i zespół Co To (Mat. zespołu/J. Korbiński)

W czwartek, 12 września, zmarł Przemek Paśko, wokalista, autor tekstów i lider zespołu Co To, z którym nagrał dwie bardzo dobre płyty. Pogrzeb muzyka odbędzie się we wtorek.