Targowisko na Gajowicach działało od lat 60. ubiegłego wieku. Należało do PSS Społem Północ, które jednak postanowiło go zlikwidować w 2007 r. Mieszkańcy tak przyzwyczaili się jednak do targowiska, że dalej handlowali i kupowali pod chmurką - mimo interwencji straży miejskiej.

- Tylko w tym roku straż miejska wystawiła mi mandaty na 100 i 50 zł. Nareszcie ktoś postanowił, żeby ucywilizować to miejsce. Płacę za stoisko 200 zł miesięcznie, ale to nie jest dużo. Wcześniej trzeba było uważać na straż i była walka o parking.