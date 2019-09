Autorki petycji – Joanna Kozakiewicz i Anna Kwiatek-Kucharska – zwróciły uwagę na trudną sytuację kobiet rodzących we Wrocławiu. Głównym problemem są według nich przepełnione sale, co prowadzi do „medykalizacji” porodów – pacjentki mają szybciej rodzić i szybciej zwalniać łóżko.

- We Wrocławiu na 600 tys. mieszkańców są cztery porodówki, które regularnie w czasie wakacji są zamykane z powodu remontów albo braku obsady. Tych miejsc jest po prostu za mało, co powoduje niepewność wśród rodzących, czy zostaną przyjęte.