1 ZDJĘCIE Koalicja Obywatelska prezentuje założenia swojego programu dla seniorów. (Jacek Harłukowicz)

Wybory parlamentarne 2019. Trzynasta emerytura co roku, zwolnienia z podatków, emerytalne premie i urlopy wytchnieniowe - to wyborcze propozycje Koalicji Obywatelskiej dla seniorów i ich opiekunów. - To propozycje nie tylko dla nich, ale dla nas wszystkich. Bo wszyscy kiedyś możemy doświadczyć niepełnosprawności - przekonuje poseł PO Sławomir Piechota.