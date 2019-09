Dikdiki sprowadzono do wrocławskiego zoo jesienią 2014 r. Na początku trudno było je zobaczyć, bo są płochliwe, nieśmiałe i chętniej spędzały czas w ukryciu. Dzisiaj można je podziwiać na wybiegu Afryki Wschodniej, gdzie ich sąsiadami są: hipopotamy nilowe, mrównik, mangusty, wiewiórki przylądkowe, czaple złotawe, ibisy czy warugi i warzęchy.

To jedne z najmniejszych antylop świata (samiec waży do 4 kg). We wrocławskim zoo urodziło się właśnie jedenaste młode. Samcem alfa i ojcem wszystkich maluchów jest Federico, a matkami głównie Lenonka i Zula.