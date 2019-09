Marsz Równości przechodzi ulicami Wrocławia od 10 lat. - I z roku na rok rośnie w siłę i liczebność - mówił w czwartek Piotr Buśko z Kultury Równości. - Zaczynaliśmy w 2009 r., idąc ulicami garstką osób. W ubiegłym roku było nas już siedem tysięcy.

I, jak dodał, od wielu lat organizatorzy starali się o udział albo patronat włodarzy miejskich. Udało się to w tym roku.

W uzasadnieniu przyznania honorowego patronatu przedstawiciele urzędu miejskiego napisali: "Pan prezydent Jacek Sutryk wierzy, że wielu wrocławian aktywnie włączy się do udziału w Marszu Równości, który będzie znakomitą okazją do promocji otwartości, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.