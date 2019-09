Lewica ma rosnące sondaże ogólnokrajowe: w ostatnich otrzymywała od 12 do 15 proc. głosów. Wrocławskie wyniki mogłyby być nawet nieco gorsze, a i tak drugi mandat byłby w zasięgu tej formacji. W 2015 r. udało się to Nowoczesnej, która zdobyła 10,65 proc. głosów i wprowadziła Krzysztofa Mieszkowskiego oraz Joannę Augustynowską. I to nawet mimo faktu, że jeden mandat zdobył Kukiz’15. Wtedy partie lewicy (Zjednoczona Lewica i Razem) otrzymały tu łącznie 10,3 proc. głosów, a teraz może dojść „premia za zjednoczenie”.