„Miło mi poinformować, że wojewoda dolnośląski nie wyraził żadnych zastrzeżeń co do uchwał rady miasta Wałbrzycha wprowadzających warunek posiadania obowiązkowego szczepienia jako jednego z kryteriów przyjęć do wałbrzyskich żłobków” - napisał we wtorek na Fb prezydent Roman Szełemej.

Szczepionki to przełom w medycynie

Radni tematem zajęli się pod koniec sierpnia i zdecydowali, że nowe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Głosowanie poprzedziło bardzo mocne wystąpienie prezydenta Wałbrzycha, lekarza: