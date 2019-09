28 ZDJĘĆ Koalicja 'Niech Żyją' zorganizowała happening przeciwko polowaniom na dzikie ptaki (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Najpierw inscenizacja polowania w rynku, później spotkanie z byłym myśliwym, a obecnie działaczem prozwierzęcym - tak we Wrocławiu wyglądały działania Koalicji "Niech Żyją!", która w ramach ogólnopolskiej kampanii walczy o to, by zaprzestano polować na dzikie ptaki.