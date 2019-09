1 ZDJĘCIE Do MDP w Miejscu Odrzańskim należą 24 dziewczyny i sześciu chłopaków (rys. Ireneusz Szuniewicz)

We wsi, gdzie od 2010 r. rodzą się tylko dziewczynki, był już "New York Times", pisano o niej po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, węgiersku, czesku, słowacku, japońsku, chińsku i po tamilsku. Mnie bardziej ciekawi, jak to jest, gdy latami nie dzieje się nic, a teraz medialny cyklon.