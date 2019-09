Remont linii kolejowej z Wrocławia-Sołtysowic do Jelcza-Miłoszyc miał zakończyć się w tym roku. Pociągi miały pojechać od grudnia, kiedy to zmienia się rozkład jazdy. – Realizację umowy przewidziano do końca września 2019 r. – informował prawie rok temu Mirosław Siemieniec z PLK.

Jednak termin nie będzie dotrzymany. W informacji prasowej z tego roku pojawiła się już wzmianka, że „zakończenie prac i udostępnienie linii dla ruchu pasażerskiego przewidziane jest w połowie 2021 r.”.