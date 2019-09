Katolickie LO i szkoła podstawowa im. NMP Pośredniczki Łask działały w należącym do miasta budynku przy ul. Paulińskiej 14 we Wrocławiu. Prowadziło je katolickie stowarzyszenie. W obu placówkach uczyło się ok. 50 uczniów.

Jak informowało Radio Wrocław, o tym, że w trwającym roku szkolnym lekcji jednak nie będzie, rodzice i uczniowie dowiedzieli się dopiero pod koniec wakacji.

Podobnie było z kuratorium oświaty. - 23 sierpnia dyrektor telefonicznie przekazał nam informacje o zakończeniu działalności placówki - mówi "Wyborczej" Krystyna Kaczorowska, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. - Oświadczył również, że wszyscy uczniowie mają zapewnione miejsce w innych wrocławskich szkołach.