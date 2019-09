Zapisz się do newslettera wrocławskiej Gazety Wyborczej. Codziennie dostaniesz najważniejsze artykuły w jednym e-mailu

Główna księgowa będzie pełnić obowiązki dyrektora Opery Wrocławskiej do czasu powołania nowego szefa, który będzie wyłoniony w drodze konkursu. - Ogłosimy go możliwie szybko, to tylko kwestia odpowiedniego przygotowania procedury - tłumaczy Nowakowski.

Zmiany w Operze Wrocławskiej. PiS przeciw

Ewa Koleszko drugi sezon pracuje w operze. Była jedną z trzech osób (oprócz dyrektora i jego zastępcy), które zgodnie z regulaminem tej instytucji mogły objąć stanowisko pełniącego obowiązki.