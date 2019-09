Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 września ok. godz. 20. Peugeot jechał drogą wojewódzką 329 w pobliżu Jerzmanowej w stronę Głogowa. Kierowca po wjechaniu do rowu wypadł przez bagażnik i wylądował po drugiej stronie ulicy. Nagranie z tego wypadku opublikował jadący z tyłu pan Piotr, który także został wyprzedzony przez peugeota. Jego zdaniem ten zakręt jest niebezpieczny. Film opublikował ku przestrodze.

