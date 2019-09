Norbert Basiura (zgadza się na publikację nazwiska i wizerunku) przyznał, że w czasie imprezy sylwestrowej 1996/1997 w Miłoszycach wypił więcej alkoholu, niż wcześniej zeznawał. Zarówno w śledztwie sprzed lat, jak i tuż po zatrzymaniu, twierdził, że tej nocy pracował jako ochroniarz i nie mógł być pod wpływem alkoholu. Zeznawał, że wypił może trochę piwa albo kilka łyków szampana, ale to wszystko.

W czasie kolejnego przesłuchania przed prokuraturą, które zostało odtworzone we wtorek we wrocławskim sądzie okręgowym, przyznał, że był pijany. - Nie pamiętam, co dokładnie piłem, ale za młodziaka to wiele nie trzeba, kilka piw, kieliszek wódki i już - mówił Norbert Basiura.