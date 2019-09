Na plakatach reklamuje się posłanka PiS Agnieszka Soin, która walczy o kolejną kadencję w Sejmie. Swój wizerunek wywiesiła przy drodze m.in. w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej.

– Zadzwoniłem do jej biura z pytaniem, czy ma zgodę, bo barierki to nie jest jej prywatna rzecz. Tłumaczyli, że ci, co wieszają, to czasami nie wiedzą, gdzie można. Plakaty zdjęli, ale tylko w Ligocie, a w Wiszni Małej dalej wiszą – mówi pan Remigiusz, który zgłosił nam sprawę.

Później pan Remigiusz zadzwonił kolejny raz do biura poselskiego, ale usłyszał, że plakaty są „nie wyborcze, tylko informacyjne”.