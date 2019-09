Kilkanaście ciosów nożem w okolicę szyi, głowy, klatki piersiowej, brzucha i rąk zadał 63-letni Marian M. mężczyźnie, który – według niego – zgwałcił jego 27-letnią konkubinę Magdalenę F. Roman M. po czterech dniach zmarł w szpitalu.

Do zdarzenia doszło w październiku 2018 r. w jednym z mieszkań przy ul. Traugutta we Wrocławiu. Z relacji oskarżonego wynika, że około godz. 4.30 razem z o 36 lat młodszą konkubiną poszli do sklepu monopolowego. Przy bramie kamienicy, w której Magdalena F. wcześniej mieszkała z ojcem, Marian M. przypomniał sobie, że kiedyś konkubina zwierzyła mu się, że została wykorzystana przez lokatora, którego jej ojciec przygarnął z ulicy.