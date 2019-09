1 ZDJĘCIE Wojciech Cejrowski ma wystąpić w piekarni Machela w Kłodzku (fot. Facebook/mat. prasowe)

W czwartek Wojciech Cejrowski ma w lokalu jednej z sieci piekarniczych promować nowy produkt - "chleb kolonialny". Ludzie apelują, aby spotkanie odwołać. - To żadna promocja czy też duma go gościć - piszą w e-mailach do piekarni.