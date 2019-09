91 zł za podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego, 99 zł za zestaw do biologii, po 47 zł za książki do geografii i wiedzy o społeczeństwie, do tego 52 zł za informatykę. Takie kwoty widać na paragonie z księgarni stacjonarnej w Lubaniu.

Zdjęcie udostępniła na swoim Facebooku m.in. znana z programu Superniania psycholog Dorota Zawadzka.

Wyprawka szkolna. Zbyt drogie podręczniki?

Tegoroczne książki dla absolwentów szkół podstawowych są wyjątkowo drogie. Do tego z powodu reformy edukacji nie można ich kupić z drugiej ręki na szkolnym kiermaszu, gdzie zazwyczaj były przecenione dwu-, a nawet trzykrotnie.