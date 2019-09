Do zdarzenia doszło na drodze nr 328 Złotoryja - Chojnów pomiędzy Łukaszowem a Brochocinem.

Jak informuje "Gazeta Złotoryjska", strażacy z PSP Złotoryja oraz jednostek ochotniczej straży w Zagrodnie i Brochocinie musieli użyć narzędzi hydraulicznych i porozcinać karoserię, by wydobyć zakleszczonego mężczyznę i przenieść go do karetki.

– Niestety, działania resuscytacyjne podjęte jeszcze na miejscu zdarzenia nie przyniosły rezultatu i mężczyzna zmarł, zanim został przewieziony do szpitala – mówił w rozmowie z gazetą mł. kpt.