Przemek, gej:

– Pracuję dla marki odzieżowej. W pierwszym salonie, gdzie byłem, nie miałem odwagi się ujawnić. Żarty i wyzwiska z osób homoseksualnych były na porządku dziennym. Śmiano się z seksu, z LGBT mówiono mi, że osoby pasywne są gorszymi ludźmi. To tak, jakby ktoś teraz nadal opowiadał, że Żydów trzeba wsadzać do gazu, i nikogo by to nie gorszyło.