„Nasza odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia” – tak biskup Świdnicki Ignacy Dec zatytułował swój list pasterski do parafian „w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020”. Będzie on odczytany w najbliższą niedzielę podczas mszy we wszystkich podległych mu kościołach.

Biskup Ignacy Dec znany jest z prawicowych poglądów. Po wyborach samorządowych w 2014 r. był on w komitecie honorowym organizowanego przez PiS tzw. Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów (ostatecznie się wycofał).