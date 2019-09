Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła właśnie przetarg na budowę północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z Długołęki do Łan. To konieczność, bo poprzedni wykonawca, czyli firma Strabag, nie wbił nawet „pierwszej łopaty” przy tej inwestycji wartej 105 mln zł. Zażądał za to od władz województwa dodatkowych 65 mln zł i ich nie dostał.

Poszukiwania kolejnego chętnego na wykonanie fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oznaczają kolejny poślizg.

Ten już odnotowano.