1 ZDJĘCIE Komunikacja miejska we Wrocławiu (Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta)

Wycofanie się z wakacyjnych cięć komunikacji to dobra decyzja. Od lat niezrozumiałe było, dlaczego z powodu wakacji pracownicy dojeżdżający do pracy mają mieć trudniej. Zwłaszcza, że w innych miastach cięć nie było albo były one znacznie skromniejsze.