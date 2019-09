- Chcieliśmy, by 1 września nowy dyrektor był już wybrany, ale pojawiły się wątki prawne, które pokierowały sprawą tak, że musieliśmy podjąć decyzję o unieważnieniu konkursu - mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa. - Zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez p.o. dyrektora Kazimierza Budzanowskiego co do reprezentatywności jednego ze związków zawodowych. Będę prosił o wyjaśnienia w tej sprawie.

Okazało się, że działający w teatrze związek Inicjatywa Pracownicza nie powinien mieć swojego reprezentanta w komisji, bo w momencie jej powoływania miał za mało członków.