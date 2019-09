1 ZDJĘCIE Sąd (zdj. ilustracyjne) (Agencja Gazeta)

Lekarz - wówczas rezydent - ze szpitala we Wrocławiu i jego dwóch kolegów stanęli przed sądem za pobicie dwóch pilotów. Jeden z poszkodowanych do dziś odczuwa skutki zdarzenia. Lekarz tłumaczy, że on nie bił, bo był zbyt pijany.