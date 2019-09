6 ZDJĘĆ Marcin Nałęcz-Niesiołowski (TOMASZ PIETRZYK)

Marcin Nałęcz-Niesiołowski od czwartku nie będzie już dyrektorem Opery Wrocławskiej. Zarząd województwa próbował go odwołać już w marcu za niegospodarność i nadużycia, ale wojewoda PiS-owski to zablokował. W środę sąd uznał, że nie miał do tego prawa.