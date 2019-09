Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na autostradzie A4 na jezdni w kierunku Zgorzelca na odcinku między węzłami LSSE Obszar Krzywa i Krzyżowa.

- Po godz. 6 bus wypadł tam z drogi i dachował. Jechało nim siedem osób. To mężczyźni podróżujący do pracy we Francji - informowała po zdarzeniu asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu.

Na miejscu zginęły cztery osoby. Piąty z mężczyzn - jak informowało pogotowie ratunkowe w Legnicy - zmarł po ciężkiej walce ratowników o jego życie.