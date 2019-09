– Komunikacja zbiorowa to jeden z moich priorytetów, obok ekologii i bezpieczeństwa. Mówiłem o tym w kampanii wyborczej i teraz konsekwentnie realizuję – zapewnia Jacek Sutryk.

W wakacje częściej

Pierwszą ważną zmianą jest likwidacja rozkładów wakacyjnych od 2020 r. Jako „Wyborcza” wielokrotnie o to apelowaliśmy. Od lat w lipcu i sierpniu tramwaje w godzinach szczytu kursują co 15, a nie co 12 min.

– Studenci wcale nie wyjeżdżają gremialnie z miasta: wielu z nich wykorzystuje ten okres, by popracować, a do pracy chcieliby dojeżdżać MPK.