Komitety chcące wziąć udział w październikowych wyborach mogły zgłaszać swoich kandydatów tylko do północy. Już zarejestrowane, a co za tym idzie sprawdzono i zweryfikowano zebrane pod nimi podpisy poparcia, zostały póki co listy trzech komitetów: Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy (w wyborach zarejestrowany został jednak Komitet Wyborczy SLD) i współrządzących województwem Bezpartyjnych Samorządowców, którzy do wyborów idą jako Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy.

Na czele listy pierwszego z tych ugrupowań znajdzie się obecna posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, listę SLD otwierać będzie Krzysztof Śmiszek z Wiosny, a BiS - była radna sejmiku województwa Ewa Zdrojewska.