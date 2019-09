Wymiana lidera wrocławskiej listy to, jak słyszymy, osobista decyzja szefa PO Grzegorza Schetyny. Sprawa utrzymywana jest w najgłębszej tajemnicy. Do tego stopnia, że w centrali partii podjęta została decyzja, by nie dementować pojawiających się od wczorajszego wieczora plotek, jakoby dotychczasową wrocławską „jedynkę” - Małgorzatę Kidawę-Błońska zastąpić miał Kazimierz Michał Ujazdowski.

– To zasłona dymna, mająca przykryć całą, dużego kalibru, operację - usłyszeliśmy we wtorek bardzo wcześnie rano od jednego z warszawskich polityków PO.