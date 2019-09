Do tej pory we wrocławskich autobusach drzwi otwierały się na każdym przystanku, nawet gdy nikt nie wysiadał lub nie wsiadał. „Wyborcza” zaapelowała na początku lipca, by otwierały się tylko tam, gdzie to potrzebne. Tym sposobem lepiej będzie działać klimatyzacja.

Takie rozwiązanie w slangu transportowym nazywa się „ciepłym guzikiem” i działa m.in. w Warszawie czy Zielonej Górze, a we Wrocławiu funkcjonuje w tramwajach. Teraz takie przyciski są również w naszych autobusach.