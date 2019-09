Plogging narodził się kilka lat temu w Szwecji i powoli podbija serca biegaczy w innych krajach. Łączy w sobie rekreacyjny bieg ze zbieraniem śmieci z przestrzeni publicznej. Nazwa sportu to połączenie słowa jogging oraz szwedzkiego plocka up, znaczącego „podnosić”. Ploggingowe wydarzenia organizowane są też w Polsce, a w popularyzacji tej dyscypliny aktywny udział bierze spółka Fortum, organizując takie właśnie biegi. – To nie tylko świetny sport dla entuzjastów wysiłku na świeżym powietrzu, ale też dobry sposób na to, by zadbać o okolicę i środowisko naturalne.