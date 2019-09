Do pierwszego poważnego zdarzenia doszło w sobotę na singletracku Milky Way w okolicy Przełęczy Żmijowa Polana w Masywie Śnieżnika. Rowerzysta, upadłszy, doznał bardzo bolesnych obrażeń, czyli urazu żeber, obojczyka i barku, podejrzewano także uraz kręgosłupa. Wysłano do niego helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, po podaniu silnych środków przeciwbólowych poszkodowany został przetransportowany do miejsca lądowania śmigłowca. Było to trzeci w tym tygodniu wypadek na tej trasie.