Trzy lata pozbawienia wolności grożą kierowcy, który na początku tygodnia potrącił na pasach 61-letnią kobietę. Do wypadku doszło na ul. Krakowskiej.

- Kierowca audi, 24-letni mężczyzna, złamał kilka przepisów, co doprowadziło do potrącenia starszej kobiety. Przede wszystkim ominął pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby ustąpić pierwszeństwa przechodzącej przez jezdnię kobiecie. 24-latek poruszał się wówczas buspasem, do czego nie miał prawa - informuje st. sierż.