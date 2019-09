Tomasz Pietrzyk wystartował z przystani na Osobowicach, a po drodze odwiedził m.in. Uraz, Ścinawę, niemiecki Frankfurt czy Park Narodowy Ujście Warty. W kajaku miejsca miał niewiele, dlatego namiot i śpiwór to dwie z niewielu rzeczy, które ze sobą zabrał. Do tego - dwa kanistry na wodę, aparat fotograficzny i sześć filmów oraz zapalniczka do rozpalania ogniska.

Płynął samotnie - chciał odpocząć od zgiełku i ludzi, ale też poznać i sfotografować dzikie, niezamieszkałe nadbrzeża.