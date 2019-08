Gdy dwa lata temu pojawiły się pierwsze doniesienia nad temat występowania różanecznika alpejskiego w Karkonoszach, nikt się nie spodziewał, że to odkrycie pociągnie za sobą kolejne.

Podczas badania rośliny, dla której Karkonosze są najdalej na północ wysuniętym obszarem występowania w Europie, naukowcy znaleźli narośla, przypominające na pierwszy rzut oka bombki bożonarodzeniowe. Prof. Wojciech Pusz i Katarzyna Patejuk z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez dwa lata badali grzyba, by ostatecznie stwierdzić, że to płaskosz galasowaty różanecznika.