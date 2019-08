W poniedziałek po godz. 11 na autostradzie A4 zderzyły się dwie ciężarówki. Do zdarzenia doszło między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Legnicy. Jedna ciężarówek się wywróciła.

Jeden z kierowców został ranny, do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR, który lądował na A4. Korek po wypadku miał 17 kilometrów. Większość kierowców, by umożliwić przejazd służbom, utworzyła korytarz życia. Znaleźli się jednak i tacy, którzy postanowili to wykorzystać i ruszyli... korytarzem życia pod prąd, blokując przejazd strażakom.