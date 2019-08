13 lipca, po godz. 21, ul. Marszowicka we Wrocławiu. Kierujący osobówką marki Audi 35-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do lasu, gdzie uderzył w drzewa. Wiózł pięć osób, miał 0,8 mg/l alkoholu w organizmie. Zginęła jedna osoba – 40-letni pasażer. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierowca, oprócz tego, że był pijany, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze.

27 czerwca, około godz. 14.30, Pasikurowice. 66-letni mężczyzna nie zatrzymał się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym i wjechał pod szynobus Kolei Dolnośląskich.