Dyżurny wałbrzyskiej policji odebrał zgłoszenie od właściciela sklepu rowerowego przy ul. 11 Listopada. Mężczyzna zauważył samochód, który wjechał na trawnik, po czym się zatrzymał. Pomyślał, że kierowcy może być potrzebna pomoc. Podszedł do auta, by sprawdzić, co się stało. Widok, jaki ujrzał, wprawił go w osłupienie.

Za kierownicą samochodu siedziała przerażona, 7-letnia dziewczynka. Okazało się, że siedmiolatka zabrała kluczyki do samochodu śpiącemu tacie, który wrócił z nocnej zmiany.