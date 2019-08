Prace przy jej budowie rozpoczęły się w czerwcu. Od lipca do września zwężono jezdnię alei do dwóch pasów i zorganizowano ruch zastępczy. Zgodnie z planem budowa ma potrwać 10 miesięcy. Kładka zostanie oddana do użytku w I kwartale 2020 roku.

Przeprawa będzie mieć ok. 140 m długości i ok. 4,7 m szerokości. Kładka zostanie wykonana z żelbetu, a jej nawierzchnię pokryje warstwa z żywicy. Po jej obu stronach zostaną zamontowane pochylnie z pochwytami.

- Osoby niepełnosprawne będą mogły samodzielnie pokonać kładkę - zapowiada Sutryk.