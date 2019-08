1 ZDJĘCIE Marcin Rosiński, reporter TVP Info, przepytuje w Sejmie Marcina Kierwińskiego, posła PO (Fot. Skan z tvp.info)

Marcin Rosiński z TVP Info został ponownie zgłoszony jako kandydat na prezesa Radia Wrocław. Tym razem, by uniknąć kompromitacji, do jakiej doszło kilka dni temu, jego wybór odbędzie się korespondencyjnie. - To upychanie kandydata kolanem, wbrew brakowi kompetencji - słyszymy od jednego z członków Rady Mediów Narodowych.