Do zabójstwa doszło 6 października 2017 r. w Bolesławcu. 20-letni Dominik wrócił po pracy do domu i zauważył, że zniknęły jego rzeczy. Matka i konkubent nieraz go okradli, żeby mieć pieniądze na wódkę. Zdenerwowany Dominiki zaczął ich pytać, gdzie są gry. Kiedy nie odpowiadali, chwycił nóż, żeby im pogrozić. W ogóle się nie bali.

Dominik ze złości trzasnął drzwiami. Na tyle mocno, że wyleciała szyba. Matka Dominika w odwecie zrzuciła jego telewizor. Wtedy dźgnął ją dwukrotnie nożem.