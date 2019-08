„Oto wejście do Przedszkola Publicznego nr 2 przy Aleji Wolności, 6 kolorowa tęcza LGBT” – napisał (z błędem zresztą) na swoim FB Andrzej Radomski, radny powiatu głogowskiego z klubu PiS. Temat rozwinął, pytając, jaki to ma cel i po co dzieci muszą to codziennie oglądać.

Jego zdaniem ta kolorowa tęcza na filarach działa na ich podświadomość, bo „coś, co widzimy codziennie, ma stać się dla nich normalne, choć normalnie nie jest”.

Ogłosił, że „środowiska LGBT właśnie w taki sposób wkraczają do przedszkoli.