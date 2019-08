1 ZDJĘCIE Sprzątanie (zdjęcie ilustracyjne) (KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Ponieważ zanosi się na to, że żaden pieśniarz światowej sławy nie pokwapi się, żeby wyzbierać we Wrocławiu Himalaje petów i suchych liści z kwiatem lip, obudziło się kilku mieszkańców, którzy wspólnie z panem prezydentem zakasali rękawy. Chwała im za to.