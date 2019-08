Rozmowy Ogólnopolskiego Strajku Kobiet z Lewicą skończyły się fiaskiem. Zarzewiem konfliktu stał się podział miejsc na listach do Sejmu.

„Proporcja 14 kobiet na 27 mężczyzn to nie jest lewica i nie jest to coś, o czym mogłybyśmy powiedzieć, że jest OK” – napisał OSK na swoim facebookowym profilu. „Mówienie o równości i działaniu na rzecz praw kobiet, kiedy w 2019 roku, w XXI wieku olewa się podstawowe narzędzia antydyskryminacyjne, wspierające udział kobiet w życiu publicznym, jak parytety i suwaki, to żałość i hipokryzja”.