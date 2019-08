1 ZDJĘCIE Dr Janusz Sokołowski (TOMASZ PIETRZYK)

Pacjenci nie dostają się do lekarza pierwszego kontaktu - przychodzą do nas. Brakuje miejsca w szpitalu - znowu są u nas. Jeżeli ten strumień pacjentów byłby kierowany na oddziały ratunkowe w sposób właściwy, to kolejki byłyby sporadyczne - mówi dr Janusz Sokołowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej